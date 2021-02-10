Серия Redmi K50 возьмет старт с игрового флагмана

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Redmi K50 Gaming Edition анонсируют одним из первых

В большой семье мобильных устройств Xiaomi звание «народных флагманов» принадлежит серии Redmi K, которая в феврале получит очередное обновление. Несмотря на то, что до выхода линейки Redmi K50 остается еще достаточно времени, некоторой информацией по поводу предстоящих новинок мы уже владеем. Все благодаря самой компании и инсайдеров, которые понемногу раскрывают детали о Redmi K50.

Так, ранее компания выпустила тизер, которым возвестила, что в новом семействе будет минимум один смартфон, обладающий чипом Snapdragon 8 Gen 1, мощной системой с двойным охлаждением, аккумулятором емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой на 120 Вт. Похоже, что все эти характеристики присущи игровому Redmi K50 Gaming Edition, который дебютирует одним из первых в новой серии.

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На таком развитии событий настаивает сетевой информатор Digital Chat Station. По его словам, Redmi K50 Gaming Edition с платформой Snapdragon 8 Gen 1 появится одним из первых. Обещано, что проблем с отводом тепла в новинке не будет. При этом источник заявил, что версия с Dimensity 8000/9000 выйдет позже, а позиционироваться она будет как устройство топового класса. Ожидается, что дебют первенцев серии Redmi K50 состоится в феврале.

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Источник: mydrivers