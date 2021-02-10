Серия Redmi K50 все больше обрастает подробностями

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Самая топовая модель серии получит емкую батарейку и мощную зарядку

Xiaomi продолжает посредством тизеров раскрывать детали серии Redmi K50, анонс которой ждем через пару дней. Сегодня компания решила акцентировать внимание на мощности быстрой зарядки.

В частности, она подтвердила, что заряжаться одна из моделей серии будет на мощности 120 Вт, как и Redmi K50 Gaming Edition. Такой мощности зарядки достаточно, чтобы восполнить ресурс батарейки емкостью 5000 мАч полностью за 19 минут. Ожидается, что зарядка на 120 Вт достанется Redmi K50 Pro+, тогда как у Redmi K50 и Redmi K50 Pro она будет скромнее — 67 Вт.

Среди прочего компания сообщила, что помимо черной расцветки с эффектом метеоритного дождя, Redmi K50 предложит серебристую расцветку. Напомним, что презентация новинок состоится 17 марта и нас ждут смартфоны с чипами Dimensity 8100, Dimensity 9000 и, возможно, будет версия с Snapdragon 870.

Они должны предложить OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, а также тройные камеры, где в зависимости от версии главный датчик будет на 64 Мп или 108 Мп.

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Источник: notebookcheck