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Серия Redmi K50 все больше обрастает подробностями

15.03.2022 320 0

Самая топовая модель серии получит емкую батарейку и мощную зарядку

Xiaomi продолжает посредством тизеров раскрывать детали серии Redmi K50, анонс которой ждем через пару дней. Сегодня компания решила акцентировать внимание на мощности быстрой зарядки.

 

Серия Redmi K50 все больше обрастает подробностями – фото 1

 

В частности, она подтвердила, что заряжаться одна из моделей серии будет на мощности 120 Вт, как и Redmi K50 Gaming Edition. Такой мощности зарядки достаточно, чтобы восполнить ресурс батарейки емкостью 5000 мАч полностью за 19 минут. Ожидается, что зарядка на 120 Вт достанется Redmi K50 Pro+, тогда как у Redmi K50 и Redmi K50 Pro она будет скромнее — 67 Вт.

 

Среди прочего компания сообщила, что помимо черной расцветки с эффектом метеоритного дождя, Redmi K50 предложит серебристую расцветку. Напомним, что презентация новинок состоится 17 марта и нас ждут смартфоны с чипами Dimensity 8100, Dimensity 9000 и, возможно, будет версия с Snapdragon 870.

 

Серия Redmi K50 все больше обрастает подробностями – фото 2

 

Они должны предложить OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, а также тройные камеры, где в зависимости от версии главный датчик будет на 64 Мп или 108 Мп.

 

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Источник: notebookcheck

Redmi K50
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.03.2022

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Серия Redmi K50 все больше обрастает подробностями