Серия Redmi K70 выйдет уже скоро – ожидаются топовые характеристики и MIUI 15 на борту

106

когда версия прошивки сожгла дату анонса

По новой информации для будущих флагманских смартфонов Redmi K70 продолжается тестирование обновления MIUI 15 на основе Android 14. Это указывает на возможную дату анонса устройств.

Внутренние сборки MIUI-V15.0.0.2 и MIUI-V15.0.0.1 проходят тестирование для китайской прошивки Redmi K70, K70 Pro и K70E. Что самое ироничное, это ясно нам дает понимание, когда будет презентация смартфонов.

Это означает, что премьера линейки K70 состоится в первой неделе декабря в Китае, когда MIUI 15 будет полностью готова.

Смартфоны получат процессоры Snapdragon 8 Gen 3, Snapdragon 8 Gen 2 и Dimensity 9200+ соответственно. Модели серии Redmi K70 Pro будут эксклюзивом для китайского рынка, однако, как всегда, через несколько месяцев появится ребренднутая версия либо под брендом Poco, либо под брендом Xiaomi.

Обновление MIUI 15 фокусируется на улучшении производительности, безопасности и стабильности на базе Android 14. Ожидается, что новые флагманы Redmi удовлетворят потребности пользователей в производительности и инновационных функциях.

Источник - xiaomiui