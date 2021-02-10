Серия Redmi Note 11: модели, камера, экран и другие подробности

14

Пять моделей и разнообразие платформ

Через неделю на глобальный рынок выходит линейка Redmi Note 11. Новинки должны стать одними из самых заметных в сегменте устройств среднего класса. За несколько дней до анонса издание Xiaomiui опубликовало материал о том, какие смартфоны должны представить и какие характеристики они предложат.

Читать также: MIUI 13 Global ROM готова к анонсу ﻿

Центральной моделью серии станет Redmi Note 11, который выйдет в двух версиях с поддержкой NFC и без таковой. Он предложит AMOLED-дисплей, чип Snapdragon 680 и тройную тыльную камеру 50 Мп (Samsung ISOCELL JN1) + 8 Мп (сверхширик, Sony IMX355) + 2 Мп (макросенсор, OmniVision OV2A). Емкость аккумулятора составит 5000 мАч и обещают быструю зарядку на 67 Вт. По слухам, новинка будет представлена в Европе в двух модификациях с 4/64 Гб и 4/128 Гб памяти по цене 250 евро и 290 евро соответственно.

Среди дебютантов будет Redmi Note 11S на базе Helio G96 с 90-герцовым AMOLED-экраном и основной камерой с сенсором 108 Мп (Samsung ISOCELL HM2) + 8 Мп (ширик, Sony IMX355) + 2 Мп (макродатчик, OmniVision OV2A). Батарейка должна быть на 5000 мАч и предложат быструю зарядку мощностью 67 Вт.

По данным источника Redmi Note 11 Pro 4G также получит два варианта, отличающихся наличием или отсутствием модуля NFC. Смартфону приписывают AMOLED-панель, чипсет от MediaTek и тот же набор датчиков в основной камере, что предлагает и Redmi Note 11S.

Redmi Note 11 Pro 5G в отличие от версии без поддержки 5G, предложит аппаратную платформу от Qualcomm, а вот камера будет такой же, как у 4G-версии и Redmi Note 11S. Этот же аппарат выйдет на глобальный рынок как POCO X4 Pro, но ключевой датчик в основной камере будет Samsung ISOCELL GW3 на 64 Мп.

Читать также: В Redmi K50 нам обещают лучшую вибрацию среди Android-смартфонов ﻿

Интересно, что обещают на глобальном рынке и Redmi Note 11 Pro+, китайская версия которого вышла в Индии как XiaoMi 11i HyperCharge. В активе смартфона процессор Dimensity 920, 120-герцовая AMOLED‑панель разрешением FullHD+, тройная тыльная и быстрая зарядка мощностью 120 Вт.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: xiaomiui