В Redmi K50 нам обещают лучшую вибрацию среди Android-смартфонов

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Компания обещает революционный и передовой линейный вибромотор

Сегодня на своей официальной странице в Weibo Redmi известила, что линейка Redmi K50 первой в мире предложит широкополосный линейный вибромотор CyberEngine с кодовым именем 1016. Это самый большой среди Android-устройств вибромотор, обладающий широкой частотой и амплитудой колебаний. По тактильным ощущениям и производительности он превосходит все прочие решения на рынке, а создан специалистами компании AAC Technology.

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Для того чтобы добиться ощутимой и многоуровневой виброотдачи, объем линейного вибромотора составил 560 мм³, а частотный диапазон 50 Гц — 500 Гц и предложили наиболее комфортную для человека резонансную частоту 130 Гц, которая сопоставима с Taptic Engine в iPhone.

Компания говорит о том, что уровень вибрации втрое больше, чем предлагают обычные линейные двигатели, установленные в смартфонах. CyberEngine отличается низким энергопотреблением 0,12 Вт и максимальным уровнем вибрации до 1,1 Grms, что эквивалентно 1,88 Grms для традиционных линейных двигателей оси X.

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С оглядкой на характеристики линейного вибромотора, предполагается, что он точно найдет свое применение в Redmi K50 Gaming Edition. Это игровой смартфон, который предложит чипсет Snapdragon 8 Gen 1, батарейку на 4700 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой, дисплей диагональю 6,67 дюйма, сканер отпечатков пальцев на торце и мощную систему охлаждения.

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Источники: mydrivers, sohu