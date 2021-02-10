Серия Samsung Galaxy S21 хорошо продается

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У себя на родине семейство Galaxy S21 может праздновать успех

По идее результаты работы Samsung за первый квартал нынешнего года будут объявлены в апреле. Тем не менее аналитики уже предсказывают, что цифры будут исключительно хорошие и у компании будет повод для радости. По их оценкам флагманы семейства Galaxy S21 хорошо продаются, они пришлись ко двору приличной армии пользователей.

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Со ссылкой на отраслевые источники сообщается, что менее чем за два месяца после анонса, смартфоны серии Galaxy S21 хорошо покупают в Южной Корее и компании удалось продать уже около 590 тысяч единиц трубок. И это лучший результат флагманов серии Galaxy S за последние четыре года. Но вот до рекорда линейки Galaxy S8 новинки серьезно не дотягивают. Так, в свое время всего за четыре недели было продано около 620 тысяч смартфонов Galaxy S8.

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Эксперты говорят о том, что на смартфоны серии Galaxy S21 приходится почти половина всех продаваемых устройств в Южной Корее. Правда, у себя на родине компания продает их дешевле, чем на прочих рынках, что также поспособствовало росту спроса на новинки. Сведений по другим странам нет, но аналитики прогнозируют, что продажи семейства Galaxy S21 не разочаруют Samsung.

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Источник: tudocelular