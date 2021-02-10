Samsung ISOCELL 2.0 - следующий этап развития фотосенсоров от компании

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Samsung способна увеличить чувствительность матриц при помощи технологии ISOCELL 2.0 ﻿ ﻿

Сегодня Samsung представила технологию ISOCELL 2.0 которая способна стать следующим шагом в развитии фотосенсоров компании.

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Благодаря ряду новшеств, компания обещает, что светочувствительность и цветопередача сенсоров может еще улучшиться. Также нам обещают снижение шумности изображения и более точную передачу цвета.

Суть технологии ISOCELL, которая на рынке уже с 2013 заключается в том, что каждый отдельный пиксель изолировался металлической прослойкой. Эта “изоляция” была необходима для того, чтобы пиксели не мешали друг другу световыми перекрестными помехами. Сейчас же, в версии ISOCELL 2.0 специалистам удалось заменить металлическую прослойку на “новый материал” который поглощает еще меньше света и переправляет его на сенсор. Это улучшается светочувствительность всей матрицы в целом. Наглядно с технологией можно ознакомиться при помощи специального видео.

Для конечного пользователя это означает более качественные фотографии при слабом освещении или при небольшом физическом размере матрицы, что очень уместно для смартфонов. Samsung сможет улучшить характеристики своих сенсоров не увеличивая их физический размер.

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Пока Samsung не сообщили нам когда и на каких смартфонах мы сможем увидеть новые сенсоры. На данный момент это общий анонс технологии.

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Источник: gsmarena.com