Серия Samsung Galaxy S22 предложит минорные изменения

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В сеть слили подробности о камерах, дисплеях и аккумуляторах моделей серии Galaxy S22

На этой неделе состоялась премьера Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. На этом череда анонсов топовых устройств в исполнении южнокорейского гиганта в этом году завершена. Теперь компания сосредоточится на создании топовой линейки Galaxy S22, чей релиз стоит ждать в первом квартале 2022 года.

Благодаря ресурсу Equalleaks появились ряд деталей о новой серии Galaxy S22. Главное, что подчеркивает ресурс, никакой революции ждать не стоит. Нас ждет планомерная эволюция. Galaxy S22 должен предложить 6,06-дюймовый AMOLED‑дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Экран у Galaxy S22+ составит 6,55 дюймов, а Galaxy S22 Ultra станет щеголять LTPO-панелью разрешением QuadHD+ и диагональю 6,81 дюйма.

Для Galaxy S22 и Galaxy S22+ приготовили трехкомпонентную основную камеру с датчиками 50 Мп (размер 1/1,55ʺ) + 12 Мп (сверхширик) + 12 Мп (телеобъектив, 3-кратный оптический зум). Galaxy S22 Ultra предложит четыре модуля, где главный на 108 Мп. Дополнят его тремя датчиками разрешением 12 Мп каждый, где один предложит широкий угол обзора, другой — телеобъектив и в качестве третьего установят перископический сенсор на 12 Мп с поддержкой 10-кратного оптического зума. По слухам, настраивать камеры помогут специалисты фотобренда Olympus.

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Емкость аккумулятора Galaxy S22 составила 3800 мАч, в Plus-версии предложат батарейку на 4600 мАч и в Ultra — 5000 мАч. Сообщается также, что цветовая палитра базовой версии будет включать фисташковый и розовый цвета.

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Источник: еqualleaks