Samsung Galaxy A52S: характеристики, цена и время анонса

131

Практически всю информацию о Samsung Galaxy A52S слили в сеть

В конце августа должна состояться премьера Galaxy A52S, который станет чуть прокаченной версией Galaxy A52. О новинке достаточно много и охотно рассказывали, но сегодня информацией о ней поделился ресурс, который заслуживает доверия. Издание Winfuture опубликовало характеристики и прайс на Samsung Galaxy A52S.

Читать также: Почему подэкранной фронталки нет у Galaxy Z Flip 3 и характеристики камер складных Galaxy ﻿

По данным источника, смартфон удостоится 6,5-дюймового Super AMOLED-дисплея разрешением 2400х1080 точек, в который интегрировали оптический сканер отпечатков пальцев и врезали фронтальную камеру на 32-мегапикселя. Под капотом будет работать Snapdragon 778G в тандеме с 8 Гб оперативной памяти.

Galaxy A52S предложит флеш-накопитель на 128/256 Гб, аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой, модуль NFC, порт USB Type-C и операционную систему Android 11 с оболочкой One UI 3.1. Смартфон получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP67. Основная камера четверная 64 Мп (f/1.8) + 12 Мп (сверхширик) + 5 Мп (макросенсор) + 5 Мп (датчик глубины).

Читать также: Большая презентация Samsung: анонс Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 и Galaxy Buds 2 ﻿

В активе Galaxy A52S слот для двух симок, поддержка 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и карт microSD. В Европе смартфон намерены продавать за 449 евро ($527).

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿﻿

Источник: winfuture