Серия Vivo X60: характеристики и дата анонса

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Стали известны ключевые фишки линейки Vivo X60, чей релиз пройдет 29 декабря

В первый день лета нынешнего года состоялась премьера серии Vivo X50 и вот спустя полгода компания решила, что пришла пора обновляться. Пришло сообщение, что 29 декабря состоится презентация семейства Vivo X60, куда помимо базовой версии войдет Vivo X60 Pro и Vivo X60 Pro+.

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Ожидается, что новинки станут первыми устройствами на рынке с новым 5-нанометровым чипом Exynos 1080 и камеры получат оптику Zeiss. По неподтвержденной информации, процессор от Samsung по производительности не уступает Snapdragon 865 и по итогам забега в AnTuTu сможет выдать около 620 тысяч «попугаев».

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В зависимости от модели на тыльной стороне может быть три или четыре датчика изображения, где в последнем случае еще будет и перископический модуль. Кроме того, Vivo X60 претендует на звание самого тонкого 5G-смартфона, и его толщина составит всего 7,4 мм. И это при условии, что внутри будет скрываться аккумуляторная батарея емкостью 4300 мАч.

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Среди прочего поговаривают, что все устройства серии Vivo X60 получат поддержку быстрой зарядки мощностью не менее 33 Вт, OLED-панели с частотой обновления 120 Гц и руководить их работой станет фирменная оболочка OriginOS на базе Android 11.

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Источники: mydrivers, gizchina, gsmarena