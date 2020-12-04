Зацените дизайн Vivo X60 и Vivo X60 Pro

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В сеть слили изображения Vivo X60 и Vivo X60 Pro

Есть у компании Vivo линейка X, в рамках которой она выпускает чистопородные камерофоны. В скором времени у нее случится обновление и представят Vivo X60 и Vivo X60 Pro. Они придут на смену Vivo X50 и Vivo X50 Pro, где последний предложил оптический стабилизатор нового уровня на оптике со светосилой f/1.6. Скорее всего преемники унаследуют эту фишку, если не обе новинки, то «прошка» однозначно.

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Когда точно представят Vivo X60 и Vivo X60 Pro информации нет, но вот оценить дизайн новинок мы можем уже сейчас. В сеть попали изображения смартфонов, которые демонстрируют преемственность в дизайне на фоне предшественников. Оба устройства получат дисплеи с тонкими рамками и врезанной по центру фронтальной камерой, только в базовой версии матрица будет плоской, а «прошка» удостоилась экрана с загнутыми кромками по бокам.

Оформление тыльной камеры практически идентично тому, что предлагали предшественники. Она представляет собой прямоугольник черного цвета, где в верхней части находится огромный объектив.

Что касается характеристик устройств, то о них известно немного. С большой долей вероятности Vivo X60 и Vivo X60 Pro предложат новый пользовательский интерфейс OriginOS. Базовый вариант получит процессор Exynos 1080, а Pro-версия — Snapdragon 888 5G. Новинки должны удостоится от 8 Гб оперативной памяти, поддержки быстрой зарядки и главным отличием обеих устройств станет основная камера.

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Источник: twitter