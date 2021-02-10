Серия ZTE Axon 40 обеспечит защиту конфиденциальных данных на аппаратном уровне

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Новые флагманы получат специальный чип безопасности

В следующий понедельник ZTE устроит презентацию серии Axon 40, которая помимо базовой версии еще предложит Axon 40 Pro и Axon 40 Ultra. Компания уже успела похвастаться, что старшая модель линейки предложит технологию подэкранной камеры третьего поколения и тройную тыльную камеру, где все три датчика могут быть разрешением 64 Мп.

Сегодня ZTE дополнила информацию о Axon 40 сведениями, что новинки серии получили независимый чип безопасности на аппаратном уровне. Такие чипы обычно действуют как шлюз для функций шифрования и аутентификации. Среди прочего компания подтвердила, что ZTE Axon 40 Pro предложит в качестве главного в основной камере датчик на 108 Мп. Предположительно, речь идет о сенсоре Samsung ISOCELL HM2.

Напомним, что ранее сообщалось, что ZTE Axon 40 Ultra будет иметь тройную камеру с основным датчиком Sony IMX787 на 64 Мп, сверхширокоугольным сенсором OmniVision OV64GB на 64 Мп и телеобъективом OmniVision OV64GB на 64 Мп. Известно также, что минимум две новинки из трех должны получить чипсет Snapdragon 8 Gen 1 и стереодинамики с поддержкой технологий Qualcomm Snapdragon Sound и dtsX Ultrasound.

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Источник: gizmochina