Серию Huawei Nova 12 представят 26 декабря с камерой 50 Мп и спутниковой связью

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НОВИНКИ HUAWEI НА СТАРТЕ

Huawei готовится представить новую линейку смартфонов Nova 12. По последним утечкам, серия будет состоять из 4 моделей: Nova 12, Nova 12 Pro, Nova 12 Ultra и Nova 12 Lite. Их анонс намечен на 26 декабря 2023 года.

По информации утечки, топовая версия Nova 12 Ultra получит 50-мегапиксельную камеру с изменяющейся диафрагмой f/1.4-4.0. Также флагманская модель оснастится функцией двусторонней спутниковой связи, что позволит совершать звонки даже в отдаленных уголках земли.

Процессоры разные – и от Qualcomm, и собственные, Kirin – Kirin 9000S (уровень Snapdragon 8 Gen 1) в ультре, до Snapdragon 778G 4G в обычном. Батареи во всех версиях также велики – 4500 мАч и 100 или 66-ваттная быстрая зарядка.

Другие версии Nova 12 Lite, Nova 12 и Nova 12 Pro получат менее мощные камеры, но тоже станут достойными вариантами. Например, в бюджетной модели Lite применят знакомый всем Sony IMX766 – у более дорогих сенсоры от Omnivision.

Цены на Nova 12 серии предусматриваются в пределах от 2499(350$) до 4999(700$) юаней за разные конфигурации и версии. Может, и до нашего рынка доберутся? Особо хотелось бы увидеть Lite версию, за эти деньги будет крутой аппарат. Единственное, что без Google сервисов.

Источник – huawei (weibo)