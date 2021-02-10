Серию Redmi K50 подтянут до уровня полноценных флагманов и вот еще одна фишка

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Водозащита, хороший звук, ультрабыстрая зарядка и мощная зарядка — все это пророчат в линейке Redmi K50

С момента выпуска Redmi K40 прошло полгода, но в сети уже появляются первые подробности о его преемнике. Так, буквально вчера пришло сообщение, что Redmi K50 получит быструю зарядку мощностью 120 Вт. Но будет у смартфона еще одна фишка, которая характерна для флагманских устройств и это будет первый аппарат Redmi с ней.

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Один из китайских информаторов сообщил о том, что среди особенностей Redmi K50 будет защита от воды по стандарту IP68. Будут ли такой привилегией обладать все устройства серии Redmi K50 или водозащита станет эксклюзивом только «прошек», достоверной информации нет. Скорее всего, защиту от воды получит топовая версия Redmi K50 Pro+.

Ожидается, что в рамках новой линейки выйдет три модели (предположительно, Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+). Базовая модель должна получить чипсет Snapdragon 888, а две другие оснастят платформой Snapdragon 898. Все гаджеты должны обладать стереодинамиками, а вот что касается 120 Вт зарядки, то склонны предполагать, что она будет фишкой только «прошек», а Redmi K50 получит зарядку мощностью 67 Вт.

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Должны прокачать и камеры, но какими они будут, сведений нет. Можно строить догадки, что выбор будет между датчиками на 50 Мп и 108 Мп.

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Источник: mydrivers