Xiaomi Mi 11 Pro за $109? Такое оказалось возможным

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Только дело не в распродаже, а ошибке сотрудников магазина

Можно только представить в какой неописуемый восторг пришли поклонники Xiaomi, которые заглянули сегодня утром в официальный магазин компании. Она сделала то, что никто не ждал от нее — снизила цену на Xiaomi Mi 11 Pro до беспрецедентных 700 юаней или $109.

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Причем такой ценник был установлен на версии с 8/256 Гб и 12/256 Гб памяти. А еще те, кто оформят заказ на Xiaomi Mi 11 Pro получали в подарок футболку и зарядное устройство. Естественно, что народ устремился сметать смартфон с прилавка магазина по такой бросовой цене. Думаю, что несложно было догадаться, что дело не в аттракционе невиданной щедрости от Xiaomi, а о пресловутом человеческом факторе. Кто-то из сотрудников магазина допустил ошибку. Вместо того чтобы показать, что 700 юаней это скидка на Xiaomi Mi 11 Pro, эту цифру установили в качестве ценника на смартфон.

Сколько всего пользователей успели заказать его по бросовой цене, не сообщается. Сейчас счастливчики замерли и ожидают, как поступит компания: отменит заказ, предложит доплатить или с «барской руки» продаст партию Xiaomi Mi 11 Pro по низкой цене.

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У пользователей есть шанс получить за $109 Xiaomi Mi 11 Pro, который обладает 120-герцовым дисплеем разрешением 3200х1440 точек, чипом Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5 и постоянной UFS 3.1, аккумулятором емкостью 5000 мАч, быстрой 67-ваттной зарядкой и многомодульной основной камерой, где главный датчик на 50 Мп и есть телеобъектив с поддержкой 50-кратного цифрового зума.

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Источник: mydrivers