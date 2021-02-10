Назвали один параметр, который прокачают в Redmi Note 11

450

Redmi Note 11 предложит быструю зарядку флагманского уровня

Пока Xiaomi делает все, чтобы попасть в касту премиальных брендов, суббренд Redmi продолжает выпускать недорогие и массовые устройства. Здесь пытаются предложить оптимальные характеристики без задранных цен. Наибольшей популярностью пользуются смартфоны серии Redmi Note и в первой половине года компания представила уже десятое поколение серии.

Читать также: У Xiaomi будет еще один смартфон с Snapdragon 870 ﻿

Вполне ожидаемо, что работы над линейкой Redmi Note 11 уже стартовали. В числе улучшений — увеличение скорости быстрой зарядки. Так, по информации сетевого информатора Digital Chat Station в планах компании предложить в серии Redmi Note 11 поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

В то, что компания планирует пойти по пути наращивания быстрой зарядки в доступных моделях, нет ничего удивительного. В последнее время компания преуспела в увеличении мощности быстрой зарядки и уже выпустила несколько флагманов с 120-ваттной зарядкой. Пришло время подтянуть по этому параметру и устройства из среднего сегмента. Получат ли 67-ваттную зарядку все модели серии Redmi Note 11 или только «прошки», сведений нет.

Читать также: Представлены Redmi Buds 3: легкие и доступные наушники с чипом Qualcomm ﻿

Какие еще улучшения компания приготовила для нового поколения Redmi Note, не сообщается. Но чем ближе будет анонс, тем больше информации о смартфонах будет проистекать в сеть.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

Источник: notebookcheck