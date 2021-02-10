Качественный рендер Honor 50

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Honor 50 получит тройную тыльную камеру и один из датчиков перископический

Есть предположение, что в июне может состояться премьера Honor 50, который и станет тем переломным моментом, когда о компании должны заговорить как о независимом от Huawei бренде. Правда, в одночасье отречься от прошлого не удастся и кое-какие моменты будут напоминать о происхождении Honor. Одной из таких деталей станет дизайн Honor 50, в котором будут прослеживаться черты Huawei P50. Об этом свидетельствует рендер смартфона, который появился в сети.

На тыльной стороне установили овальный блок основной камеры, который схож с тем, что предлагает Huawei Nova 8 и должны реализовать в Huawei P50. Сама площадка глянцевая серебристого цвета и предложили два круга, вмещающие в себя три датчика изображения. Вверху располагается главный датчик на 50 Мп и ниже в круге черного цвета — перископический модуль и, скорее всего, широкоугольный.

Ожидается, что в основу Honor 50 ляжет процессор Snapdragon 888 и на передней панели установят OLED-дисплей с повышенной герцовкой, а также сюда встроят сканер отпечатков пальцев. Главная интрига и загадка — появится ли флагман на глобальном рынке и получит ли он полноценную версию Android с сервисами Google.

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Источник: mydrivers