Сфотографирован загадочный чип Apple iPhone 15 – вероятно, он ограничивает функции USB-C

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Купили iPhone 15 – пользуйтесь комплектным кабелем

Apple не может просто так взять и сделать в iPhone 15 нормальный разъем USB-C – уже давно ходят слухи о его ограниченной функциональности. Похоже, они получили материальное подтверждение: в сети появились фотографии чипа, который якобы ограничивает возможности USB-C.



Инсайдер Majin Bu поделился серией достаточно подробных фотографий элементов разъема iPhone 15. Обращает на себя внимание чип с маркировкой 3LD3, изготовленный Apple. Уверенности в его функциональности нет, но инсайдер предполагает, что он используется для шифрования передачи данных. Также чип может служить для ограничения скорости зарядки.



Аналитик Мин-Чи Куо еще в мае заявил, что владельцам Apple iPhone 15 придется использовать сертифицированные кабели для больше скорости зарядки. Еще раньше инсайдер ShrimpApplePro говорил, что кабели сторонних производителей будут программно ограничены в передаче данных и скорости зарядки.



Другие кабели останутся совместимыми, но, вероятно, будут заряжать iPhone 15 не так быстро и/или не смогут передавать данные.

Источник: Phone Arena