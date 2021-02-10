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  • Сфотографирован загадочный чип Apple iPhone 15 – вероятно, он ограничивает функции USB-C

Сфотографирован загадочный чип Apple iPhone 15 – возможно, он ограничивает функции USB-C

15.08.2023 39 2

Купили iPhone 15 – пользуйтесь комплектным кабелем

Apple не может просто так взять и сделать в iPhone 15 нормальный разъем USB-C – уже давно ходят слухи о его ограниченной функциональности. Похоже, они получили материальное подтверждение: в сети появились фотографии чипа, который якобы ограничивает возможности USB-C.

 

Apple iPhone 15 USB-C


Инсайдер Majin Bu поделился серией достаточно подробных фотографий элементов разъема iPhone 15. Обращает на себя внимание чип с маркировкой 3LD3, изготовленный Apple. Уверенности в его функциональности нет, но инсайдер предполагает, что он используется для шифрования передачи данных. Также чип может служить для ограничения скорости зарядки.

 


Аналитик Мин-Чи Куо еще в мае заявил, что владельцам Apple iPhone 15 придется использовать сертифицированные кабели для больше скорости зарядки. Еще раньше инсайдер ShrimpApplePro говорил, что кабели сторонних производителей будут программно ограничены в передаче данных и скорости зарядки.


Другие кабели останутся совместимыми, но, вероятно, будут заряжать iPhone 15 не так быстро и/или не смогут передавать данные.

 

Источник: Phone Arena

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 15.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 2
 
 
Burunduk 0
А за маркуванням Apple можна щось дізнатися?
15.08.2023 17:07
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Andrii 0
iPhone 15 якийсь чипований
15.08.2023 17:05
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Сфотографирован загадочный чип Apple iPhone 15 – возможно, он ограничивает функции USB-C