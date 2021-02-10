Безумная скидка 30% на хит сезона: Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G с 11.11 всего за 9 793

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Хит сезона, Топ за свои деньги

Xiaomi это сделала, снова. Смартфоны Redmi Note снова мощные, привлекают эстетически и своей ценой. Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G – настоящий король среднего бюджета, и он может быть вашим с бешеной скидкой 11.11.



Redmi Note 13 Pro Plus стильный и необычный. Четырехцветная задняя поверхность из экокожи выполнена в пастельных, почти белых оттенках, способна очаровать взгляд и дарит приятные впечатления во время прикосновения. Загнутые грани позволяют удобно держать смартфон в руках.



Экран Note 13 Pro Plus защищен стеклом Gorilla Glass Victus, а корпус имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. Это настоящая находка для смартфона по такой цене даже без большой скидки.



Дисплей OLED с диагональю 6.67” имеет разрешение 1,5K с соотношением сторон 1220 х 2712. Разрешение просто превосходное для этого ценового диапазона. Xiaomi традиционно оснащает смартфоны Redmi Note качественными дисплеями со сбалансированными цветами. Комбинация частоты обновления 120 Гц, пиковая яркость 1800 нит и частота ШИМ 1920 Гц делают экран удобным для глаз.



Дисплей загнут, но не похож на «водопад». Он не мешает управлять смартфоном – только делает его положение в руке более уверенным и удобным.



Смартфон получил процессор Mediatek Dimensity 7200 Ultra. Это не флагманский чип на уровне Snapdragon 8 Gen 2, но он относится к высокопроизводительному сегменту. В тесте AnTuTu Redmi Note 13 Pro+ 5G набирает около 766 тысяч баллов, при этом почти не тротлит и сохраняет комфортную температуру.



Note 13 Pro Plus оснащен 200 МП основной камерой и стандартным набором из 8 МП ультраширокоугольного объектива и 2 МП макро. Камера дает отличную детализацию – это особенность данной модели. Она делает хорошие фото как днем, так и ночью.



Аккумулятор смартфона емкостью 5000 мАч получает питание от зарядного устройства на 120 Вт. Полностью он заряжается за 25 минут. Купить смартфон можно по ссылке:

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G – 9 793 грн (цена 11.11)