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Безумная скидка на Realme 10 Pro+ ждет на распродаже 11.11 – от 7 347

10.11.2023 158 0

Долгоиграющий хит продаж﻿﻿

 

Realme 10 Pro+ представляет топ среднего класса и обладает выдающимися характеристиками. Среди них камера на 108 МП, большой дисплей AMOLED 120 Гц и процессор Dimensity 1080. Благодаря распродаже на Aliexpress 11.11, его цена станет еще ниже.

 

Realme 10 Pro+


Экран 6.7" имеет загнутые края и сверхтонкие рамки. Он поддерживает HDR10+ и охватывает 100% цветового пространства DCI-P3. Безопасность для глаз подтверждает сертификат TÜV Rheinland.

 

Realme 10 Pro+


6 нм процессор Mediatek Dimensity 1080 состоит из 8 ядер: 2x Cortex-A78 2,6 ГГц и 6x Cortex-A55 2 ГГц мощный и стабильный. Он справляется с играми и тяжелыми приложениями без лишнего нагревания и тротлинга.

 

Realme 10 Pro+


Дизайн Realme 10 Pro+ можно даже назвать оригинальным. В светлом варианте это сплошная закругленная глянцевая поверхность с текстурой, подчеркивающая ее особенность и два круглых блока камер, которые не слишком выступают над поверхностью. Черный смартфон – однотонный и матовый.

 

Realme 10 Pro+

 

Камера с датчиком 108 МП имеет вспомогательный широкоугольный модуль на 8 МП 112 и 2 МП макрообъектив.

 

Realme 10 Pro+


Смартфон работает долго, а заряжается быстро благодаря аккумулятору 5000 мАч и зарядному устройству на 67 Вт. Приобрести телефон можно по ссылке:

 

realme 10 Pro+﻿ – 7 347﻿﻿ грн (цена 11.11)

 

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Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 10.11.2023
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Безумная скидка на Realme 10 Pro+ ждет на распродаже 11.11 – от 7 347