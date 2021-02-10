Безумная скидка на Realme 10 Pro+ ждет на распродаже 11.11 – от 7 347

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Долгоиграющий хит продаж﻿﻿

Realme 10 Pro+ представляет топ среднего класса и обладает выдающимися характеристиками. Среди них камера на 108 МП, большой дисплей AMOLED 120 Гц и процессор Dimensity 1080. Благодаря распродаже на Aliexpress 11.11, его цена станет еще ниже.



Экран 6.7" имеет загнутые края и сверхтонкие рамки. Он поддерживает HDR10+ и охватывает 100% цветового пространства DCI-P3. Безопасность для глаз подтверждает сертификат TÜV Rheinland.



6 нм процессор Mediatek Dimensity 1080 состоит из 8 ядер: 2x Cortex-A78 2,6 ГГц и 6x Cortex-A55 2 ГГц мощный и стабильный. Он справляется с играми и тяжелыми приложениями без лишнего нагревания и тротлинга.



Дизайн Realme 10 Pro+ можно даже назвать оригинальным. В светлом варианте это сплошная закругленная глянцевая поверхность с текстурой, подчеркивающая ее особенность и два круглых блока камер, которые не слишком выступают над поверхностью. Черный смартфон – однотонный и матовый.

Камера с датчиком 108 МП имеет вспомогательный широкоугольный модуль на 8 МП 112 и 2 МП макрообъектив.



Смартфон работает долго, а заряжается быстро благодаря аккумулятору 5000 мАч и зарядному устройству на 67 Вт. Приобрести телефон можно по ссылке:

realme 10 Pro+﻿ – 7 347﻿﻿ грн (цена 11.11)