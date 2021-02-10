Sharp Aquos Sense 6s: цельнометаллический корпус, телевик и IP68 за $315

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Японская компания Sharp не является заметным игроком на рынке и в основном специализируется на выпуске моделей, ориентированных исключительно на внутренний рынок. Но чем интересен этот производитель, так это тем, что способен на нестандартные ходы и всегда готов плыть против течения. Во время засилья стеклянных и пластиковых корпусов, Sharp вернулась к классике и выпустила смартфон в металлическом корпусе — Aquos Sense 6s.

Весит корпус Sharp Aquos Sense 6s всего 156 грамм и его толщина составила 7,99 мм. Необычно видеть в бюджетном устройстве присутствие защиты от пыли и влаги по стандарту IP68. Внутри скрывается чипсет Snapdragon 695, а на передней панели установили OLED‑панель диагональю 6,1 дюйма разрешением 2432х1080 пикселей. Производитель нашел возможным встроить в экран сканер отпечатков пальцев, а вот повышать частоту обновления в соответствии с актуальными трендами не стал.

Sharp Aquos Sense 6s питает аккумулятор емкостью 4570 мАч, имеется 4/6 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб встроенной. Руководит работой смартфона операционная система Android 11, и основная камера предлагает три датчика изображения, где главный на 48 Мп и есть ультраширик на 8 Мп. Чем еще удивила компания, так это присутствием телеобъектива на 8 Мп. Оценили Sharp Aquos Sense 6s в $315.

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Источник: sharp