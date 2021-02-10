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Приобретая мобильное устройство с AMOLED-экраном, многие даже не знают, что такое ШИМ в смартфоне, хотя именно он является основным недостатком таких матриц. Пользователи потом пишут, что ощущают головную боль и дискомфорт в глазах при долгом использовании телефона с АМОЛЕД-дисплеем. Давайте разберемся подробно, что подразумевается под аббревиатурой ШИМ, и как данный процесс влияет на здоровье.





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Что собой представляет ШИМ

ШИМ (широтно-импульсная модуляция) — технология, которая применяется в телефонах для регулировки яркости дисплея. Любой экран состоит из светодиодов, позволяющих видеть изображение и текст. Казалось бы, для уменьшения яркости достаточно понизить мощность светодиодов, но такая манипуляция чаще всего не срабатывает на АМОЛЕД. Поэтому была придумана широтно-импульсная модуляция. Светодиоды не меняют свою мощность, а начинают быстро включаться и выключаться.

ШИМ есть, только если яркость уменьшена. Чем ниже яркость, тем больше времени проходит между включением и выключением светодиодов. При максимальной яркости экрана мерцание отсутствует, поскольку пиксели ярко горят и не выключаются. ШИМ точно появится, если понизить яркость на 40–50%.

Наверно, вы задаетесь вопросом: как же человек не видит этого мерцания? Ведь вроде бы можно определить, когда лампочки на экране загораются, а когда гаснут. Сразу скажем, что человеческий глаз не распознает мерцание, даже если сильно присмотреться. Дело в том, что мозг перестает воспринимать мерцание уже на частоте 60 Гц. Поэтому человеку кажется, что светодиоды горят беспрерывно. Увы, на самочувствии это все же сказывается, но об этом поговорим чуть позже.





Как вы уже поняли, широтно-импульсная модуляция уменьшает яркость экрана, но делает это не стандартным способом. Ток через определенный промежуток времени поступает в светодиод, и пиксель ярко вспыхивает, а потом тухнет. Вспышки очень быстрые и частые — именно за счет этого самой пульсации мы не видим, но создается впечатление, что дисплей не такой яркий.

Влияние на здоровье

Представьте, что вы смотрите на лампочку, которая постоянно мерцает. Разумеется, возникнет дискомфорт и даже боль в глазах. То же самое происходит при использовании экранов с ШИМом. Вы не видите мерцания уже на частоте 60 Гц, но мозг все равно получает значительную долю раздражения.





Одни люди меньше подвержены влиянию световых импульсов, другие — больше. Например, пилоты и геймеры сильнее улавливают мерцание. Если вы восприимчивы к такой частоте, появится определенный дискомфорт, а именно:

сухость и покраснение глаз;

головная боль;

раздражительность и усталость;

тошнота.

Ученые не выявили значительного вреда от ШИМа. То есть, человек будет испытывать только кратковременные неприятные симптомы. Портится ли зрение? К сожалению, да. Вы не заметите мгновенного ухудшения, но, если несколько лет пользоваться смартфонами с ШИМом, еще и уменьшая яркость — зрение точно ухудшится.

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В каких смартфонах используется ШИМ





Мы выяснили, что такое ШИМ, но во всех ли мобильных устройствах он используется? Нет. Технология задействована только на матрицах AMOLED (OLED, Super AMOLED). Главная особенность таких дисплеев — наличие органических светодиодов. Пиксели работают отдельно, они не связаны друг с другом. Кстати, именно самостоятельное функционирование пикселей позволяет разработчикам реализовать режим Always-on-Display.

В IPS экранах строение другое: матрица состоит из двух слоев. Это жидкие кристаллы и подсветка. При уменьшении яркости на IPS светодиоды просто изменяют мощность, но не мерцают. AMOLED-матрицы не имеют слоя из подсветки, поэтому регулировка яркости возможно только с помощью широтно-импульсной модуляции.

Некоторые люди ощущают огромный дискомфорт от ШИМа. Не помогают даже технологии, которые якобы должны уменьшить вред, например, DC Dimming. Если пользователю некомфортно пользоваться Амоледом, выход один — переходить на IPS. Да, качество изображения и цветопередача будут значительно хуже, зато глаза перестанут страдать.

Рейтинг популярных Android-смартфонов по уровню мерцания

Количество световых импульсов отличается в зависимости от модели смартфона. Чем выше уровень мерцания, тем меньше влияния на глаза. Абсолютно безопасным показателем считается 300 Гц и выше.





Мы перестаем замечать пульсацию невооруженным глазом уже на частоте 60 Гц. Но до 300 Гц мозг еще улавливает импульсы и постоянно находится в возбужденном состоянии, что чревато плохим самочувствием. Если частота превышает 300 Гц, мозг уже не распознает мерцания, и никаких пагубных сигналов не поступает.

Но производители экономят при выпуске телефонов, поэтому уровень пульсации обычно составляет 200–250 Гц. Около 60% пользователей восприимчивы к такому уровню мерцания, поэтому они будут испытывать неприятные симптомы.

Ниже указаны таблицы с уровнями ШИМа в известных Андроид-смартфонах.

Модели телефонов Xiaomi Уровень мерцания Redmi Note 10 Pro 490,2 Гц ﻿ Mi 10 Ultra 485,4 Гц ﻿ Mi 11 485,4 Гц ﻿ Mi 10 Pro 373,1 Гц ﻿ Mi 10 362,3 Гц ﻿ Black Shark 3 Pro 362 Гц ﻿ Redmi K30 Ultra 270 ,3 Гц ﻿ Mi 9 SE 255 Гц ﻿ Mi 9 245,1 Гц ﻿ Mi 9T 245,1 Гц ﻿ Mi 9 Lite 240,4 Гц ﻿ Mi Mix 3 240,4 Гц ﻿ Mi 8 238 Гц ﻿ Black Shark 3﻿ 227,3 Гц ﻿ Mi A3 ﻿ 219 Гц ﻿ Poco F2 Pro 177,3 Гц ﻿ Mi 8 Explorer Edition ﻿ 100 Гц ﻿

Модели телефонов OnePlus Уровень мерцания OnePlus 8T 458,7 Гц ﻿ OnePlus 8 ﻿ 373,1 Гц ﻿ OnePlus Nord 367,6 Гц ﻿ OnePlus 7T ﻿ 357 Гц ﻿ OnePlus 7T Pro McLaren Edition ﻿ 294,1 Гц ﻿ OnePlus 7T Pro ﻿ 294 Гц ﻿ OnePlus 5 250 Гц ﻿ OnePlus 3T ﻿ 244 Гц ﻿ OnePlus 3 ﻿ 243,9 Гц ﻿ OnePlus 6T ﻿ 240 Гц ﻿ OnePlus X ﻿ 237 Гц ﻿ OnePlus 6 ﻿ 236 Гц ﻿ OnePlus 7 ﻿ 200 Гц ﻿ OnePlus 9 Pro ﻿ 192,3 Гц ﻿ OnePlus 7 Pro ﻿ 122 Гц ﻿

Модели телефонов Oppo Уровень мерцания Oppo Find X2 Pro ﻿ 480,8 Гц ﻿ Oppo Find X2 Neo ﻿ 370,4 Гц ﻿ Oppo Find X3 Lite ﻿ 367,6 Гц ﻿ Oppo Reno4 Pro ﻿ 367,6 Гц ﻿ Oppo Find X3 Neo ﻿ 362,3 Гц ﻿ Oppo Find X3 Pro ﻿ 362,3 Гц ﻿ Oppo Reno3 Pro 5G ﻿ 337,8 Гц ﻿ Oppo Reno3 Pro ﻿ 328,9 Гц ﻿ Oppo Reno2 ﻿ 260,4 Гц ﻿ Oppo A91 ﻿ 250 Гц ﻿ Oppo Reno2 Z ﻿ 250 Гц ﻿ Oppo Find X2 Lite ﻿ 247,5 Гц ﻿ Oppo Find X ﻿ 227 Гц ﻿

Модели телефонов Samsung Уровень мерцания Samsung Galaxy J7 2017 ﻿ 257,7 Гц ﻿ Samsung Galaxy Note 8 ﻿ 257,7 Гц ﻿ Samsung Galaxy A3 2017 ﻿ 250 Гц ﻿ Samsung Galaxy A5 2017 ﻿ 250 Гц ﻿ Samsung Galaxy A52 5G 250 Гц ﻿ Samsung Galaxy A9 2018 ﻿ 250 Гц ﻿ Samsung Galaxy Note10+ ﻿ 250 Гц ﻿ Samsung Galaxy Note20 ﻿ 250 Гц ﻿ Samsung Galaxy S10 Lite ﻿ 250 Гц ﻿ Samsung Galaxy S21 Ultra ﻿ 250 Гц ﻿ Samsung Galaxy S8 ﻿ 250 Гц ﻿ Samsung Galaxy S8 Plus ﻿ 250 Гц ﻿ Samsung Galaxy Note 20 Ultra ﻿ 245,1 Гц ﻿ Samsung Galaxy A40 ﻿ 245 Гц ﻿

Модели телефонов Huawei Уровень мерцания Huawei P40 Pro Plus ﻿ 367,6 Гц ﻿ Huawei P40 Pro ﻿ 365 Гц ﻿ Huawei Mate 10 Pro ﻿ 247,5 Гц ﻿ Huawei Mate 20 Pro ﻿ 245,1 Гц ﻿ Huawei Mate 30 Pro ﻿ 245,1 Гц ﻿ Huawei P40 ﻿ 245 Гц ﻿ Huawei Mate 20 X ﻿ 242,7 Гц ﻿ Huawei Mate Xs ﻿ 242,7 Гц ﻿ Huawei P30 ﻿ 240,4 Гц ﻿

Как видим, некоторые современные модели имеют уровень световых импульсов выше 300 Гц. Но все равно большинство смартфонов, представленных на технологическом рынке, все еще мерцают с частотой 200–280 Гц. ﻿

DC Dimming — спасение от ШИМа?





﻿DC Dimming — это относительно новая функция, которую впервые использовала компания Xiaomi. Технология позволяет уменьшить яркость экрана, просто снизив мощность подаваемого тока. То есть, из-за понижения напряжения дисплей светит не так интенсивно. Мерцание все равно остается, особенно при яркости ниже 40%, но импульсы уже не такие активные.

Недостаток тоже есть, и это искажение цветов. DC Dimming заметно ухудшает цветопередачу. Цвета приобретают красноватый оттенок.





Технология встречается только в некоторых моделях. Производители не спешат добавлять ее в свои смартфоны, особенно это касается недорогих девайсов. Но если вы очень чувствительны к ШИМу, перед приобретением нового мобильного устройства обязательно уточняйте наличие DC Dimming. Пока это единственный рабочий метод спастись от пагубного мерцания.

Как не ощущать влияния ШИМа





Как уже отмечалось выше, некоторые люди больше страдают из-за мерцания, некоторые — меньше. Повлиять на это нельзя, а вот уменьшить влияние ШИМа вполне возможно. Для этого:

Приобретайте смартфоны с поддержкой технологии DC Dimming. Если чувствуете сильный дискомфорт от мерцания, пользуйтесь телефонами с IPS-экранами. Выставляйте максимальную яркость экрана. Для этого нужно хорошее освещение в комнате, иначе будут болеть глаза. Активируйте темный режим не только в системе, но и во всех приложениях, которые поддерживают данную опцию. Перед покупкой нового телефона с AMOLED-экраном обращайте внимание на уровень мерцания. Информацию по наиболее популярным моделям можно найти в вышеприведенной таблице.

Мы выяснили, что такое ШИМ в смартфоне и влияет ли он на человека. Существенного вреда от мерцания нет, но неприятные симптомы могут появляться. Напишите в комментарии, знали ли вы, что представляет собой ШИМ, и испытываете ли дискомфорт от AMOLED-матриц.