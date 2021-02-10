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В двенадцатой Миюай появилось множество интересных функций. Разработчики улучшили дизайн и анимацию прошивки, а также добавили полезные фишки. Одно из приятных новшеств – переработанная шторка уведомлений, которая теперь выглядит совсем-по другому, если сравнивать с MIUI 11. Давайте выясним, как включить и настроить новую шторку.

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Как выглядит новая шторка

Шторка поделена на две части. Одна часть называется Центр управления: в ней расположены значки быстрого доступа, такие как интернет, фонарик, NFC, беззвучный режим и т. д. Во второй части высвечиваются только входящие уведомления. Центр управления выполнен в стиле iOS – вверху четыре квадратные вкладки, а ниже много круглых значков, под которыми отображается строка регулировки яркости.

Раздел с уведомлениями выглядит более привычно. В нем находятся только вкладки с оповещениями. Напоминанием, что если пришло сообщение с мессенджеров или соцсетей, вы можете сразу на него ответить, не запуская приложение. Делать это очень удобно, поскольку окна с уведомлениями довольно большие.

Включение и настройка новой шторки в MIUI 12

После обновления телефона до Миюай 12 переработанная шторка должна установиться по умолчанию. Но также ее можно включить вручную. Для этого:

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1.Открываем «Настройки» и переходим в раздел «Экран».





2.Во вкладке «Строка состояния» активируем функцию «Использовать новый Центр управления». Готово.

Пользоваться новой шторкой очень просто: свайп с правой стороны открывает Центр управления, с левой – уведомления.

Если хотите поменять значки быстрого доступа, откройте Центр и нажмите по квадрату в правом углу. Тапните по минусу, чтобы убрать ненужную иконку. Нужно добавить какой-то значок – наоборот кликнете по плюсу в нижней части экрана. Также можно менять местоположение значков, просто перетаскивая их по рабочей области. Когда закончите настройку Центра, нажмите «Готово» в правом верхнем углу, и изменения автоматически сохранятся.





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Возвращение стандартной шторки

На MIUI 12 можно без проблем вернуть обычную шторку, выполненную в стиле «чистого» Андроида. Просто перейдите в меню системных настроек и деактивируйте пункт «Использовать новый центр управления».





Вот таким образом можно изменить шторку уведомлений на смартфонах Xiaomi. А вы используете новую шторку, или предпочитаете обычную?﻿﻿