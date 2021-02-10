Сила темного режима преувеличена

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Темная тема не играет большой роли, когда речь идет о существенном приросте автономности

Одним из самых ожидаемых нововведений в Android 10 стало темное оформление операционной системы. После обновления смартфона до этой версии прошивки, он начал предлагать перейти на темную сторону интерфейса. Продвигая новую фишку, разработчики и маркетологи говорили о том, что внедрение темной темы давно назрело и несет в себе только плюсы.

В числе преимуществ называют комфорт работы со смартфоном в вечернее и темное время суток, а также увеличение автономности работы на устройствах, оснащенных OLED-дисплеями. За счет того, что черные пиксели не подсвечиваются на экранах с органическими светодиодами и достигается меньший расход аккумулятора. Но ученые из американского Университета Пердью пришли к выводу, что разговоры о приросте продолжительности работы слишком преувеличены.

Они провели исследование, которое показало, что темная тема дает существенный прирост автономности только тогда, когда она активируется при переходе со светлого интерфейса, чья яркость близка к 100%. Но фишка в том, что большинство пользователей работают с Android-смартфонами, где яркость держится на уровне 30-50%. В этом случае темный режим позволяет получить всего 3-9% прироста продолжительности работы и пользователь вряд ли ощутит положительный эффект по части увеличения продолжительности работы.

Учитывая то, что многие из нас с вами вряд ли будут на постоянной основе «выкручивать» яркость до максимального уровня на постоянной основе, то рассчитывать на ощутимое увеличение автономности работы не приходится. Ученые пришли к выводу, что маркетологи все же изрядно лукавят и преувеличивают эффект от использования темной темы для автономности работы устройства.

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Источник: purdue