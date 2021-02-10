Скидка к Черной пятнице: игровой POCO X3 GT

589

В июле состоялась премьера POCO X3 GT, который вышел одним из интересных устройств в своем ценовом сегменте и достойный внимания. В рамках распродажи, приуроченной к «Черной пятнице» его можно урвать по существенно меньшей цене. Так, только 25 ноября за него будут просить всего $258 в модификации с 8/128 Гб памяти и это отличное предложение для смартфона его класса. Предложение актуально только для России.

За эту сумму средств вы получите смартфон, обладающий 6,67-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт и восьмиядерным чипом Dimensity 1100. Разрешение фронтальной камеры составило 16-мегапикселей и в основной камере предложили набор из трех датчиков, где главный на 64-мегапикселя.

В активе Poco X3 GT модуль NFC, ИК-порт, стереодинамики, поддержка Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. Чтобы успеть урвать смартфон по цене $258, его уже сейчас нужно добавить в корзину и оперативно сделать оплату 25 ноября. А еще не забудьте ввести специальный промокод, чтобы цена стала ниже.

POCO X3 GT

Цена: $258 - https://ali.ski/SqE6Q

Промокод "admitadBF30" + купон магазина $1