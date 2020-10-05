Скидки дня: Amazfit GTR, Amazfit GTS и Honor Band 5
Покупай выгодно Amazfit GTR, Amazfit GTS и Honor Band 5
Мы поставили перед собой задачу на постоянной основе извещать наших читателей о тех акциях и скидках, которые действуют в различных интернет-магазинах. И делаем мы это регулярно, а результаты поиска выгодных предложений вы можете видеть на просторах Telegram‑канала Andro price. Приятно, когда есть возможность подсказать, где есть какая-то возможность немного сэкономить и прикупить что-то выгодно.
Сегодня мы хотим рассказать о тех носимых гаджетах, которые временно сбросили в цене. В частности, есть возможность немного сэкономить на покупке смарт-часов Amazfit от компании Huami, которая известна своей носимой электроникой и тем, что производит фитнес-браслеты для Xiaomi. Есть и предложение немного сэкономить на покупке смарт-браслета от Honor, прикупив его всего за $12.
Смарт-часы Amazfit GTR
Характеристики: 1.39" AMOLED, Bluetooth 5.0, 410 мАч, 5ATM
Цена: $95,99 - https://lite.al/VRNRv
Купон магазина $15 + промокод "HAPPYPL" + спецкупоны $6 - https://lite.bz/_Pb4d
Смарт-часы Amazfit GTS
Характеристики: 1.65" AMOLED, Bluetooth 5.0, 220 мАч, 5ATM
Цена: $100.99 - https://lite.al/irxvSg
Купон магазина $15 + промокод "10CODE15" + спецкупоны $6 - https://lite.bz/_Pb4d
Смарт-браслет Honor Band 5
Характеристики: AW70, дисплей 0,5" (ч/б), 77 мАч, Bluetooth 4.2, язык английский
Цена: $11,99 - https://lite.al/BDZQQK
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