Скидки дня: Amazfit GTS 2 mini, наушники QCY и Mpow

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Низкие цены на Amazfit GTS 2 mini, наушники QCY и Mpow

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QCY TWS - беспроводные наушники с активным шумоподавлением (гибрид)

Характеристики: HT01, Hybrid ANC, AAC, драйверы 7.0мм, Bluetooth 5.0, QCY App, аккум. кейса 600мАч

Цена: $48,25 - https://lite.al/1-QMX

Купон магазина $2

Amazfit GTS 2 mini

Характеристики: 1.55" AMOLED, Bluetooth 5.0, 220 мАч, датчик SpO2, 5ATM

Предложение для Украины

Цена: $87,74 - https://lite.al/FTiA3

Промокод "SBWAE6"

Цена: 2 599 грн - https://lite.bz/flKLgi

Mpow - беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: H19 IPO, драйверы 40мм, ANC, CVC8.0, Bluetooth 5.0

Цена: $30,52 - https://lite.bz/0AVxQC

Купон магазина $1 + промокод "MPOW3USD1"