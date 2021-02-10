Скидки дня: iPhone 12 mini, зарядка AWEI и powerbank ROMOSS

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iPhone 12 mini, зарядка AWEI и powerbank ROMOSS доступны со скидками

Мы с вами постоянно наблюдаем как ценники на электронику и прочие товары постоянно повышаются. Уже пора распрощаться с иллюзиями, что цена откатится назад. Остается только уповать, что продавцы будут регулярно предлагать скидки и устраивать распродажи, позволяющие прикупить товары по меньшей цене. Ваша задача лишь держать нос по ветру и не пропустить стоящее предложение.

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iPhone 12 mini

Характеристики: iOS 14, дисплей 5.4" (2340x1080), Bluetooth 5.0, NFC, IP68, 64 Гб

Предложение для РФ

Цена: 54 990 руб ($698.37) - https://lite.al/oWtY2c

Промокод "GUDOK4000" + купон магазина 6000 руб

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AWEI - зарядное устройство в авто

Характеристики: C-826, 2*USB, 12W, 2.4A

Цена: $2,36 - https://lite.bz/wGFjp

Промокод "PGCL8S21XHGA"

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ROMOSS - пауэр-банк

Характеристики: Ares 20, 20000 мАч, 2*USB+Type-C, LED-дисплей

Предложение для РФ

Цена: $13,51 - https://lite.al/zvZ3G2

Купон магазина $3,12 + промокод "ALIPLATIT185"

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