Скидки дня: iPhone 12 mini, зарядка AWEI и powerbank ROMOSS
iPhone 12 mini, зарядка AWEI и powerbank ROMOSS доступны со скидками
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Характеристики: iOS 14, дисплей 5.4" (2340x1080), Bluetooth 5.0, NFC, IP68, 64 Гб
Предложение для РФ
Цена: 54 990 руб ($698.37) - https://lite.al/oWtY2c
Промокод "GUDOK4000" + купон магазина 6000 руб
AWEI - зарядное устройство в авто
Характеристики: C-826, 2*USB, 12W, 2.4A
Цена: $2,36 - https://lite.bz/wGFjp
Промокод "PGCL8S21XHGA"
ROMOSS - пауэр-банк
Характеристики: Ares 20, 20000 мАч, 2*USB+Type-C, LED-дисплей
Предложение для РФ
Цена: $13,51 - https://lite.al/zvZ3G2
Купон магазина $3,12 + промокод "ALIPLATIT185"
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