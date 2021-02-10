Скидки дня: наушники Tiso, зарядка KUULAA Qi и оптическая мышь Rapoo

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Купить выгодно наушники Tiso, зарядку KUULAA Qi и оптическую мышь Rapoo

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Tiso - беспроводные наушники с зарядным кейсом

Характеристики: i6, Bluetooth 5.0, аккум. 500мАч, IPX67, Dual host +, DSP+CVC

Цена: $9,60 - https://lite.bz/sPqXMK

Промокод "N9BEG9S"

KUULAA Qi - беспроводное вертикальное зарядное устройство

Характеристики: 15W, Type-C, алюминиев. корпус, LED-индикатор

Цена: $8,96 - https://lite.bz/ShkYBY

Купон магазина $5

Rapoo - беспроводная оптическая мышь (бесшумная)

Характеристики: M300, 1600DPI, Bluetooth 3.0/4.0, 2.4GHz Wireless, 6 кнопок

Цена: $13,58 - https://lite.al/f3_z_S