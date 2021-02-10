Скидки дня: низкая цена на Realme Narzo 30A 5G и наушники Baseus

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Успей купить по меньшей цене смартфон Realme Narzo 30A 5G и наушники Baseus

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Baseus - наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: SIMU S1, ANC, AAC/SBC, Bluetooth 5.1, аккум. кейса 380 мАч, Type-C

Цена: $44,99 - https://lite.bz/VoFzwB

Купон магазина $9

Baseus TWS - беспроводные наушники

Характеристики: Encok WM01, Bluetooth 5.0, аккум. бокса 300 мАч

Цена: RU $10,90/UA $11,90 - https://lite.bz/iFaxI2

Промокод "ALIKPLATI200"

Realme Narzo 30 5G

НОВИНКА!

Характеристики: Dimensity 700, 6.50" (2400*1080) 90 Гц, камера 48 Мп, аккум. 5000 мАч, быстрая зарядка 18Вт, 4/128 Гб

Цена: RU $188,10/UA $191,90 - https://ali.ski/rqwd0