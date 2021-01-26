Скидки дня: OnePlus Nord N10 5G, беспроводные наушники от Tronsmart и Mifa
OnePlus Nord N10 5G, беспроводные наушники от Tronsmart и Mifa по низкой цене
Многие из нас с вами экономят и привыкли анализировать, на что они тратят. Благо в нашей жизни есть способы разумно и рационально совершать покупки. В числе популярных и действенных — распродажи и акции, позволяющие совершать покупки выгодно. Это проверенные и эффективные способы экономии.
Все больше потребителей тяготеют к тому, чтобы совершать покупки онлайн, где и цены приятнее, чем в оффлайн точках продаж, и продавцы более щедры на скидки. А для того, чтобы вы всегда знали о том, что в каких из магазинов предлагают скидки на какой-то товар, работает наш Telegram‑канал Andro price. Заглядывайте сюда и вы всегда сможете совершать покупки выгодно. Ловите три наиболее интересных предложения сегодняшнего дня.
Mifa TWS - беспроводные наушники с зарядным кейсом
НОВИНКА!
Характеристики: X19, драйверы 6.1мм, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 250 мАч
Цена: $12,20 - https://lite.bz/vTK8Zz
Промокод "MIFA05USFD"
Tronsmart TWS - беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Характеристики: Apollo Q10, гибридный ANC, драйверы 40мм, Bluetooth 5.0, 1200 мАч
Цена: $41,99 - https://lite.al/0Mjoj
Купон магазина $5
OnePlus Nord N10 5G
Характеристики: Snapdragon 690, AMOLED 6.49" 90 Гц, 4300 мАч, NFC, 6/128 Гб
Цена: $259 - https://lite.al/vn-44
Промокод "ONEPJAN10"
Комментарии