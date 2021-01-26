Скидки дня: OnePlus Nord N10 5G, беспроводные наушники от Tronsmart и Mifa

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OnePlus Nord N10 5G, беспроводные наушники от Tronsmart и Mifa по низкой цене

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Mifa TWS - беспроводные наушники с зарядным кейсом

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Характеристики: X19, драйверы 6.1мм, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 250 мАч

Цена: $12,20 - https://lite.bz/vTK8Zz

Промокод "MIFA05USFD"

Tronsmart TWS - беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: Apollo Q10, гибридный ANC, драйверы 40мм, Bluetooth 5.0, 1200 мАч

Цена: $41,99 - https://lite.al/0Mjoj

Купон магазина $5

OnePlus Nord N10 5G

Характеристики: Snapdragon 690, AMOLED 6.49" 90 Гц, 4300 мАч, NFC, 6/128 Гб

Цена: $259 - https://lite.al/vn-44

Промокод "ONEPJAN10"