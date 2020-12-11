Скидки дня: Realme C11, Xiaomi Redmi 9A, наушники ZMI PurPods Pro и FIIL

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Купить дешевле Realme C11, Xiaomi Redmi 9A, наушники ZMI PurPods Pro и FIIL

Черная пятница и распродажа 11.11 остались в прошлом, а скоро позади останется и весь 2020 год. Оставшиеся дни уходящего года — традиционное время для предновогодних и рождественских распродаж. Это тот период, когда на прилавках магазинов можно найти что-то стоящее и по меньшей цене, ничуть не хуже, чем в дни глобальных распродаж. Как сегодня обстоят дела с интересными предложениями на электронику можно узнать из нашего уже ставшего традиционным дайджеста скидок дня.

Realme C11

Характеристики: Helio G35, дисплей 6.5", Android 10, 5000мАч, 2/32 Гб

Предложение для РФ

Цена: $88,84 - https://lite.al/OJpGgQ

Промокод "admitad300ny"

Xiaomi Redmi 9A

Характеристика: Helio G25, Android 10.0, дисплей 6.53" HD, 5000 мАч, 2/32 Гб

Предложение для Украины

Цена: $87,65 - https://lite.bz/AyR_T

Промокод "BGAndroprice85"

Беспроводные наушники FIIL TWS

Характеристики: T1 Lite, Bluetooth 5.2, AAC, SBC, 400мАч

Цена: $31,99 - https://lite.al/qnU0t

Промокод "3FWF6P8MOUFQ"

НОВИНКА!

Беспроводные наушники с активным шумоподавлением ZMI PurPods Pro

Характеристики: TW100ZM, драйверы 9мм, ANC, Bluetooth 5.2, 490 мАч, IPX4

Цена: $61,99 - https://lite.al/I-Q-C

Промокод "ZMI2020"