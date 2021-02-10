Скидки дня: Redmi Note 10 Pro, наушники 1MORE и селфи-палка COOL DIER

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Redmi Note 10 Pro, наушники 1MORE и селфи-палку COOL DIER купить по меньшей сейчас цене

Telegram-канал Andro price ежедневно находит десятки полезных и оригинальных подарков, которые точно порадуют или удивят ваших друзей или родственников. А что-то пригодится и для вас. Выбирайте на свой кошелек и вкус.

Вам не придется бродить по магазинам и торговым центрам в поисках подарков. Самые интересные предложения вы найдете на Andro price. И при этом вам удастся немного сэкономить и совершить покупку с выгодой для собственного бюджета. Ниже — три интересных предложения сегодняшнего дня.

Redmi Note 10 Pro

Характеристики: Snapdragon 732G, 6.67" 120 Гц AMOLED, 5020 мАч, быстрая зарядка 30W, камера 108Мп, NFC, 8/128 Гб

Предложение для Украины

Цена: 8 999 грн - https://lite.bz/p87g_

Лимитированное количество!

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1MORE - беспроводные наушники

Характеристики: E1001BT, AAC Hi-Res, Bluetooth 4.2, ENC, микрофон

Предложение для РФ

Цена: $20,43 - https://lite.bz/kOg8MC

Купон продавца $15,12 + промокод "ALIPLATIT325"

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COOL DIER - селфи-палка

Характеристики: телескопическая, трипод, Bluetooth 4.0, 18.5 см в сложенном состоянии, 68.0 см в разложенном

Версия: Standard

Цена: RU $3,79/UA $3,98 - https://lite.bz/r57MxT

Купон магазина $2

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