Скидки дня: Samsung Galaxy A52, стабилизатор Orsda и наушники KUULAA

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Спеши купить выгодно Samsung Galaxy A52, стабилизатор Orsda и наушники KUULAA

Сердца большого количества людей начинают усиленно биться, когда они видят слово «скидка» и чем выше процент ее, тем учащеннее становится сердцебиение. Возможность сэкономить сродни эликсиру радости и удовольствия, она заставляет нас действовать и решаться на покупку, которую откладывали в долгий ящик в надежде купить что-то по сниженной цене.

Но не будем слишком усугубляться в философию по части «счастья» в виде выгодного шопинга. Наша задача найти предложения от интернет-магазинов, помогающие делать покупки с выгодой для собственного бюджета. Все что удается отыскать, публикуем на просторах Telegram-канала Andro price. С нами вы сможете эффективно экономить. И ниже очередная подборка интересных предложений сегодняшнего дня.

Orsda - трех-осевой стабилизатор + зарядный кабель

Характеристики: H4, три двигателя, гироскоп, Bluetooth, около 12 часов работы от одной зарядки, зарядка Micro-USB

Версия: A-Set

Предложение для РФ!

Цена: $42,76 - https://lite.al/5RHWG

Купон магазина $1

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KUULAA - беспроводные наушники в зарядном кейсе

Характеристики: KL-YP10, Bluetooth 5.0, Type-C, 300 мАч

Цена: $12,39 - https://lite.al/ODNvc

Купон магазина $3

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Samsung Galaxy A52

Характеристики: Snapdragon 720G, Super AMOLED 6,5" 90 Гц, 4500 мАч, NFC, IP67, 4/128 Гб

Предложение для Украины

Цена: 8949 грн - https://lite.bz/UUEFx

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