Скидки дня: Xiaomi Mi Power Bank 3, фитнес-часы BlitzWolf и наушники YKZ

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Xiaomi Mi Power Bank 3, фитнес-часы BlitzWolf и наушники YKZ купить выгодно

Излюбленный способ магазинов мотивировать потребителей купить что-то — это скидка. Сейчас они встречаются везде. Практически каждый продавец готов предоставить скидки и уже мало кого удивишь ими. Но действительно стоящих и позволяющий реально сэкономить, к сожалению, не так много. Хорошие скидки встречаются все реже. Но они все же есть, главное их вовремя найти.

Чтобы упростить задачу нашим читателям функционирует Telegram‑канал Andro price, на просторах которого вы каждый день найдете какие-то выгодные предложения от интернет-магазинов. Мы ищем скидки и промокоды, чтобы вы могли экономить на покупках и тратить минимум времени на поиск интересных предложений. Ниже подборка товаров, которые сейчас можно купить по меньшей цене.

Power Bank Xiaomi Mi Power Bank 3

Характеристики: 30000 мАч, 2*USB-A + Type-C

Цена: RU $32,37/UA $35,74 - https://lite.bz/V26Pi

Фитнес-часы BlitzWolf

Характеристики: BW-HL1, IPS 1.3", Bluetooth 4.0, аккум 180 мАч, IP68

Цена: $15,59 (+ доставка) - https://lite.bz/kosiJ

Промокод "BG3HL1"

Беспроводные наушники YKZ

Характеристики: E08, 10mW, Bluetooth 5.0, аккум. 300 мАч, микрофон

Цена: $9,99 (за 2 шт) - https://lite.al/gIXcX0

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