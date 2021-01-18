Скидки дня: Xiaomi Mi Watch Lite, Redmi Power Bank и Huawei Mini Speaker покупай выгодно
Низкая цена на Xiaomi Mi Watch Lite, Redmi Power Bank и Huawei Mini Speaker
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Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Lite
Характеристики: Android Wear, 1.4" TFT, Bluetooth 5.0, аккум. 230 мАч, 5ATM
Цена: $43,98 - https://lite.bz/qo3fRL
Промокод "4OPX7PDO3REY" + скидка продавца $1
Xiaomi Redmi Power Bank
Характеристики: 20000 мАч, PB200LZM, 18W, 2*USB-A
Предложение для Украины
Цена: 499 грн - https://lite.al/Ji_oj
Портативная колонка Huawei Mini Speaker
Характеристики: CM510, 6Вт, Bluetooth 4.2, 660 мАч, microUSB, IP54
Предложение для РФ
Цена: 1 290 руб - https://lite.al/dRRmLB
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