Скидки дня: Xiaomi Mi Watch Lite, Redmi Power Bank и Huawei Mini Speaker покупай выгодно

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Низкая цена на Xiaomi Mi Watch Lite, Redmi Power Bank и Huawei Mini Speaker

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Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Lite

Характеристики: Android Wear, 1.4" TFT, Bluetooth 5.0, аккум. 230 мАч, 5ATM

Цена: $43,98 - https://lite.bz/qo3fRL

Промокод "4OPX7PDO3REY" + скидка продавца $1

Xiaomi Redmi Power Bank

Характеристики: 20000 мАч, PB200LZM, 18W, 2*USB-A

Предложение для Украины

Цена: 499 грн - https://lite.al/Ji_oj

Портативная колонка Huawei Mini Speaker

Характеристики: CM510, 6Вт, Bluetooth 4.2, 660 мАч, microUSB, IP54

Предложение для РФ

Цена: 1 290 руб - https://lite.al/dRRmLB