Скидки на Xiaomi Mi Band 5, AMAZFIT Pace и наушники Vivo TWS Neo

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Успей купить Xiaomi Mi Band 5, AMAZFIT Pace и Vivo TWS Neo с выгодой

Онлайн-шопинг очень популярен. Это комфортный и быстрый способ приобрести все нужное, не покидая стены дома или офиса. А еще это помогает иногда сэкономить, особенно, если есть промокод, позволяющий получить скидку.

Сейчас из-за карантина и глобального кризиса спрос на электронику существенно снизился, поэтому продавцы пытаются добиться приемлемого уровня продаж, устраивая распродажи и предлагая товары по сниженным ценам. Особенно подсуетились китайские интернет-магазины, предлагающие ряд отличных скидок на гаджеты.

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Беспроводные наушники Vivo TWS Neo

Характеристики: Bluetooth 5.2, aptX, Type-C, аккум. кейса 400мАч, аккум. в наушнике 25мАч, микрофон, IP54

Бесплатная доставка в РФ

Цена: $61,99 - https://lite.bz/es43d

Промокод "V52A76D6249EB001"

Смарт-часы AMAZFIT Pace

Характеристики: 1.34", Bluetooth 4.0, аккум. 280 мАч, IP67

Цена: $52.00 - https://lite.al/x9sdx

Купон магазина $5.0 + промокод "HAPPYPACE6"

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5

Характеристики: 1.1" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0

Цена: RU $25,19/UA $23,96 - https://lite.al/WSzWf

Промокод "AUG125"RU / "GIZ828" UA

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