Складной смартфон Oppo уже скоро

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В сентябре Oppo начнет производство складного смартфона

Смартфоны с гибкими дисплеями стали делом обыденным для наших дней. Это не массовый сегмент, но уже и не диковинный. Нет никакой нужды рассказывать о том, какие модели были представлены в этом году. Их не много и все заметные. К их числу должен примкнуть и первый складной смартфон Oppo.

По данным известного сетевого информатора Digital Chat Station, компания близка к выпуску складного смартфона и его производство стартует в следующем месяце. Судя по всему, новинка будет сгибаться гибким дисплеем внутрь и сам он предложит технологию LTPO.

Работать же смартфон будет под управлением новой версии фирменной оболочки ColorOS 12. Напомним, что дебют двенадцатой итерации фирменной прошивки Oppo состоится 13 сентября и она должна базироваться на Android 12.

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Что касается гибкого дисплея, то с большой вероятностью ее производством для Oppo занимается Samsung, освоившая технологию LTPO. По слухам, прикупить партию складных устройств у южнокорейского гиганта должны Xiaomi и Google.

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Источник: sparronews