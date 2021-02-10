Складной Vivo X Fold показался на первом фото

421

Складки на сгибе не видно

Мы уже не раз с вами становились свидетелями «неожиданных» утечек, когда какой-то беспечный сотрудник компании разгуливал в общественном транспорте с инженерным образцом какого-то не анонсированного устройства. Но обывателей не проведешь. Они быстро «на глазок» определяли, что это за устройство и сливали в сеть фоточки, которые сделаны якобы «случайно».

Этот же финт провернули и со складным Vivo X Fold. Он засветился в руках пассажира в метро. Как и подобает, для сохранения интриги сам аппарат облачен в защитный чехол и в объектив попала только лицевая панель Vivo X Fold. Перед нами аппарат, чей форм-фактор напоминает Galaxy Z Fold и прочие устройства с аналогичным исполнением корпуса.

Vivo X Fold получил гибкий дисплей, который складывается внутрь. Здесь же виднеется отверстие для фронтальной камеры. Наблюдатели отмечают, что экран лишен характерной для данного типа матрицы складки в месте сгиба. По слухам, диагональ гибкого дисплея составит 8 дюймов, разрешение QuadHD+ и частота обновления 120 Гц.

В качестве аппаратной платформы Vivo X Fold получит чипсет Snapdragon 8 Gen 1, а за автономность работы будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 4600 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: sparronews