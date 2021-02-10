Сколько будут стоить смартфоны серии iPhone 13

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Apple не будет повышать цены на будущие iPhone

В анонсе серии iPhone 13 одним из самых, пожалуй, интересных моментов будет ценообразование. О том какими будут новые смартфоны, более-менее понятно и уже традиционно будет скучно. Да, без улучшений и апгрейда процессорной части не обойдется, но и существенного скачка новаций и интересных решений по сравнению с моделями предыдущего поколения не будет.

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На этом фоне интересно понимать, сколько же Apple запросит за аппараты линейки iPhone 13. Почти наверняка у компании найдутся аргументы объяснить повышение цен, ведь ей пришлось потратиться и на те новшества, которые она предложит в новинках. Но аналитики компании TrendForce говорят о том, что делать ей это не придется. Ценники она повышать не намерена и, возможно, этим объясняется оптимизм Apple по части прогноза высокого спроса на модели серии iPhone 13.





Итак, по мнению аналитиков порядок цен будет таков:





iPhone 13 — от $799;

iPhone 13 Pro — от $999;

iPhone 13 Pro Max — от $1099;

iPhone 13 mini — $699.

Данные ценники приведены за базовые версии устройств серии iPhone 13 и iPhone 13 mini с 64 Гб постоянной памяти, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — с 128 Гб. Стоимость модификаций с 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб внутренней памяти будет выше. Так, за версии iPhone 13 mini и iPhone 13 с 128 Гб ПЗУ будут просить на $50 больше, а модификации с 256 Гб обойдется еще на $100 больше.

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Дополнительные $100 пользователям придется отдать за iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с 256 Гб флеш-накопителя. Тогда как версии с 512 Гб добавят в цене еще $300 от стоимости базовой версии.

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Источник: tomsguide