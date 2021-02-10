С такой политикой обновлений странно слышать от Honor слова о желаемой победе над Apple

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Серия Honor Magic 3 получит всего одно обновление

Для Honor важно, чтобы ее ассоциировали с качественными, инновационными и премиальными продуктами во всех сегментах рынка. Желание вырасти в глобальных продажах означает необходимость играть в каждом, даже самом небольшом, рыночном сегменте. Но курс Honor на завоевание рынка смартфонов взят в другом ключе. Она собирается стать лидером в премиальном сегменте устройств.

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Глава Honor заявил о том, что они стремятся конкурировать и оттяпать долю рынка смартфонов у Apple. Он отметил, что компания оттолкнулась от дна, когда ее доля в Китае достигла исторического минимума в 3% и начала «всплытие». Всего за три месяца ей удалось увеличить свою долю до 14,6%.

Амбиций Honor не занимать. Она намерена отобрать часть доли Apple в сегменте устройств высокого класса. Об этом прямо заявил глава компании в своем интервью. Чтобы осуществить задуманное, они готовы больше инвестировать в исследования и разработки.

Honor не первая китайская компания, которая заявляет о своем желании потеснить Apple. Для достижения цели ей необходимо улучшить свои позиции не только в Китае, но и на глобальном рынке. И тут весьма кстати придутся сервисы Google, которые компания может устанавливать на свои смартфоны. А вот по части политики обновлений к компании есть вопросы.

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Так, стало известно, что все модели Honor Magic 3 получат только по одному обновлению. Сейчас они работают под управлением Android 11 и все на что могут рассчитывать их покупатели, так это на обновление до Android 12. Это при условии, что за новинки просят немало — от 899 евро. Чем объяснить столь короткий срок поддержки Magic 3? Возможно, на фоне инициатив в США включить компанию в санкционный список, Honor предпочитает осторожничать и не давать обещаний, которые она не сможет сдержать не по своей вине?

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Источники: gizmochina, 9to5google