Apple может перейти на использование USB Type-C, но по принуждению

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В сентябре представят законопроект о переводе всех устройств на универсальный порт

В 2012 году свет увидел iPhone 12 с разъемом Lightning. Коннектор прошел проверку временем, пользователи к нему привыкли. Но время идет и появился более современный и универсальный USB Type-C разъем. Естественно, что есть те, кто ждет, что в iPhone компания внедрит USB Type-C.

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Но Apple держится всеми силами за Lightning и не намерена сдаваться. Парламентарии Евросоюза уже не раз высказывались в пользу того, что они хотят склонить концерн из Купертино к тому, чтобы она перевела свои устройства на использование USB Type-C. От слов убеждения хотят перейти к делу. В сентябре в Европарламенте планирует представить законопроект, который заставит производителей электроники перейти на универсальный порт USB Type-C.

На этот раз парламентарии намерены довести дело до конца. Еще в 2018 году Еврокомиссия пыталась на законодательном уровне обязать производителей предлагать в своих устройствах порт USB Type-C, преследуя цель уменьшить количество электронных расходов. Но тогда дело забуксовало и Apple всеми силами лоббировала свои интересы, убеждая парламентариев, что внедрение единого стандарта зарядки помешает развитию инноваций.

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Переход на USB Type-C позволит пользователям свободно использовать зарядку от сторонних производителей и можно будет подключать любую периферию или внешние устройства.

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Источник: reuters