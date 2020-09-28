Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro: слили характеристики и изображения

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Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro рассекретили до анонса

Для многих центральным событием этой недели станет анонс серии Xiaomi Mi 10T. Релиз состоится через два дня и признаемся, мы тоже ждем его, чтобы увидеть, что на этот раз придумала компания. А за пару дней до премьеры предприимчивый инсайдер сумел раздобыть характеристики Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro.

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Стоит сразу сказать, что по дизайну и большинству параметров новые устройства практически идентичны. Xiaomi Mi 10T Pro будет отличать больший объем памяти и 108 Мп датчик в качестве главного в основной камере, тогда как базовая версия линейки удостоится модуля на 64-мегапикселя.

Оба смартфона получат IPS-дисплеи диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, 8 Гб оперативной памяти и емкую батарейку на 5000 мАч. Новинки работают на флагманской платформе Snapdragon 865, и частота обновления экранов составила 144 Гц.

Основная камера у Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro тройная, где помимо главного датчика на 64 Мп и 108 Мп соответственно, входит ширик на 13 Мп и 5 Мп датчик для макросъемки. Еще одно преимущество «прошки» над стандартной вариацией — система оптической стабилизации изображения. Xiaomi Mi 10T будет доступен с флеш-памятью на 128 Гб, тогда Pro-версия предложит 256 Гб.

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Из прочих характеристик смартфонов отметим ИК-порт, боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, быструю 33-ваттную зарядку, поддержку Hi-Res Audio, модуль NFC и фирменную оболочку MIUI 12. Естественно, что ценники на новинки будут отличаться, а вот во сколько их оценят, узнаем уже 30 сентября.

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Источник: twitter