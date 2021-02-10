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Сколько держат заряд OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro? Первый тест автономности флагманов

24.03.2021 156 0

OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro не ударили в грязь лицом по части продолжительности работы

Вчера состоялась премьера флагманов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, получившие аккумулятор емкостью 4500 мАч, быструю проводную зарядку на 65 Вт, а также они удостоились беспроводной и реверсивной зарядки. Батарейка вполне достойная для наших дней, но каким в итоге будет показатель автономности новинок? Журналисты сайта PhoneArena готовы ответить на этот вопрос.

 

Сколько держат заряд OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro? Первый тест автономности флагманов – фото 1﻿

 

Они успели заполучить в числе первых OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro на обзор и это позволило им прогнать новинки через фирменный тест на выносливость. Для наглядности их сравнили с живучестью Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy S21+, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Кроме того, было решено проверить уровень автономности в режиме 60 Гц и 120 Гц.

 

Сколько держат заряд OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro? Первый тест автономности флагманов – фото 2﻿

 

После тестирования OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro в режиме 60 Гц при просмотре веб-страниц удалось установить, что они готовы продержаться 11 часов и 45 минут, серьезно отстав от Samsung Galaxy S21 Ultra, чей результат составил 16,7 часа. Уступили по автономности новинки и IPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, Samsung Galaxy S21+ и Google Pixel 5. Интересно, что при 120 Гц продолжительность работы OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro оказалась практически идентичной — 11 часов и 29 минут. Тогда как автономность Samsung Galaxy S21 Ultra просела почти на 1,5 часа, составив 14 часов и 43 минуты. И это при условии установки адаптивной панели.

 

Сколько держат заряд OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro? Первый тест автономности флагманов – фото 3﻿

 

Где OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro показали себя с лучшей стороны так это при трансляции потокового видео на YouTube. Здесь они вышли победителями в забеге, показав результат 9 часов и 16 минут. Не пасут задних новинки и по выносливости во время длительных игровых сессий. Их результат 9 часов и 6 минут при 60 Гц и 5 часов и 15 минут при 120 Гц. Это на один час меньше того времени, которое демонстрирует OnePlus 8 Pro и Samsung Galaxy S21+ соответственно. Стоит отметить, что по мнению ресурса PhoneArena, внутри OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro стоит эффективная система охлаждения, которая поддерживает постоянный и разумный температурный режим.

 

Сколько держат заряд OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro? Первый тест автономности флагманов – фото 4

 

 

﻿﻿Сколько держат заряд OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro? Первый тест автономности флагманов – фото 5﻿

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По итогам теста журналисты пришли к выводу, что в плане автономности OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro демонстрируют неоднозначные результаты. Они достаточно быстро разряжаются при повседневной эксплуатации, но благодаря хорошему охлаждению демонстрируют приличную выносливость, когда речь идет о потоковой трансляции видео на YouTube и 3D-играх.

 

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Источник: phonearena

OnePlus 9 OnePlus 9 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.03.2021

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Сколько держат заряд OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro? Первый тест автономности флагманов