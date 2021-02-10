Сколько заработал Тим Кук в 2021 году

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Доход высокий, но не рекордный среди всех СЕО

Apple сильнейший игрок на рынке смартфонов и не только. Финансы на счетах компании огромны, прибыль неуклонно растет, и она является одной из дорогих в мире. То, на какой вершине финансового благосостояния сейчас находится Apple, взобраться другим будет непросто. У компании приличный запас прочности и огромная армия поклонников.

Своими успехами Apple не в последнюю очередь обязана Тиму Куку, которого можно смело назвать эффективным менеджером, превратившим компанию в машину по зарабатыванию денег. Поэтому вполне логично, что Apple щедро оценивает услуги Тима Кука. Доходы генерального директора за прошлый год составили $98,7 млн в виде базовой зарплаты, акций и прочих компенсаций. Путем несложных математических подсчетов можно выяснить, что в день Тим Кук получал более $270 тысяч, а за час (из расчета 24 часов) — около $11 267.

В то же время его годовой оклад остается неизменным — $3 млн. Основной доход связан с тем, что он получил акций Apple на сумму $82 347 835. Более 5 млн акций Тим Кук приобрел сам и это принесло ему доход в общей сложности $754 млн, но эта сумма не включается в тот доход, который выплатила ему непосредственно компания.

Помимо собственно оклада и акций, Тим Кук получил премию в размере $12 млн и 1,4 млн «другой компенсации». Прочая компенсация включает в себя сумму отпускных $23 077, расходы на безопасность 630 630 и личные авиаперелеты в размере $712 488. Напомним, что Тим Кук использует частный самолет для авиаперелетов и это требование Apple из соображений безопасности.

Для сравнения доход СЕО Apple в 2020 году составил 14,8 млн и резкий скачок зарплаты в 2021 году, прежде всего, связан с пакетом акций, который Тим Кук получил в прошлом году в качестве бонуса. По данным Forbes, состояние Кука оценивается в $1,5 млрд, но это ставит его только на 2083-е место в рейтинге самых богатых людей в мире.

Для сравнения, соучредитель Facebook и исполнительный директор Meta Марк Цукерберг с предполагаемым состоянием в $118 млрд занимает шестую строчку среди самых богатых людей в мире. Джефф Безос, основатель Amazon, на третьем месте в списке толстосумов с состоянием в $188,7 млрд. Самым богатым из всех CEO компаний считается Илон Маск, чье состояние оценивается в $264 млрд.

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Источники: macrumors, barrons