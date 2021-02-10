Скоро могут получиться бюджетные MacBook – щедрость Apple может не знать границ!

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Ждем

Появились слухи, что Apple может работать над новыми моделями MacBook с диагоналями 12 и 13 дюймов, ориентированными на образовательный сектор – как аналог дешевым ChromeBook.

Согласно данным источника, Apple планирует выпустить линейку более дешевых MacBook, но они не будут конкурировать с существующими MacBook Air и Pro – скорее линейка MacBook 12 обретет новую жизнь. Корпус остается металлическим, но с внедрением остальных материалов.

Новые ноутбуки – прямой ответ на Chromebook, которые в этом сегменте чувствуют себя более чем комфортно. Ранее и аналитик Минг-Чи Куо также предполагал, что Apple рассматривает выпуск более доступной модели MacBook.

Согласно слухам, в разработке находятся 12-дюймовая базовая модель MacBook и 13-дюймовая для образования. Однако конкретных доказательств пока нет. По крайней мере, эта идея выглядит логичной для конкуренции на рынке ноутбуков, ведь ChromeOS в том сегменте чувствует себя более чем ок – а компании нужно сохранять любовь к экосистеме у всех пользователей, включая подростков.

Источник - 9to5mac