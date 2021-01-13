Скоро случится чип Exynos с графикой AMD

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Samsung подтвердила, что работает над топовым процессором с графикой AMD

За пару дней до выхода флагманов Galaxy S21 компания Samsung провела презентацию чипа Exynos 2100, который ляжет в основу будущих новинок. Само название презентации «Exynos is back» словно намекает, что мощные процессоры от южнокорейского гиганта возвращаются и вскоре посрамят всех критиков, скандирующих, что Snapdragon лучше.

Объективно, негатива вокруг Exynos хватает, особенно по части графической производительности. Особо впечатлительные постоянно негодуют над тем, что в «нормальные» игры на смартфонах с Exynos не поиграешь. Поклонники компании надеются, что критиканы будут посрамлены и вынуждены будут прекратить троллить чипы южнокорейского гиганта после того, как Samsung начнет устанавливать в своих однокристальных системах графику AMD.

О том, что Samsung готовится к эксперименту с переходом на видеоускорители авторства AMD говорят уже пару лет, но до вчерашнего дня не было никакой информации, что это действительно случится. И вот вчера бизнес-президент компании подтвердил, то они создают новый флагманский продукт с графической технологией на базе AMD. Но при этом не стал говорить о времени выхода такой платформы и ее характеристиках.

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Но инсайдер Ice Universe уверяет, что долго ждать премьеру не придется. Exynos 2100 — лишь первая ласточка достижений Samsung в 2021 году. Чуть позже он обещает выход топового чипа Exynos с графикой AMD. Его даже могут установить в Galaxy Fold 3. Этот складной смартфон уже обещает стать заметным событием за счет подэкранной камеры и нового тонкого стекла, которое будет защищать гибкую матрицу.

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Источник: phonearena, twitter