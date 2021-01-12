Теперь и Samsung Galaxy S21 без зарядки

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Упаковка Samsung Galaxy S21 подтверждает, что зарядного адаптера в комплекте нет

Не сложно заметить, что мы не питаем большой симпатии к Apple, нередко критикуем и отнюдь не считаем ее «божеством» в мире технологий. Но, если быть объективными, то стоит отметить, что не будь такой компании на рынке, неизвестно, как бы развивался он и сильный игрок всегда стимул для развития других.

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Ко всему есть одна тенденция, которую сложно не заметить. Нередко Apple выступает новатором, экспериментирует и идет на неоднозначные шаги, за которые ее троллят и ей приходится терпеть подколки. Но фишка в том, что впоследствии предложенные ею нововведения становятся трендом и конкуренты без зазрения совести копируют их.

В прошлом году Apple провернула финт с урезанным комплектом поставки iPhone 12, изъяв из коробки не только наушники, но и зарядное устройство. «Паства» смиренно приняло этот шаг и бунта не случилось. И, судя по всему, вскоре будет все больше тех, кто не будет класть в коробку со смартфоном зарядку.

Следом за Apple этот шаг провернули с Xiaomi Mi 11, а вскоре к «новаторам» примкнет и Samsung с ее флагманами Galaxy S21. Новинки дебютируют через пару дней, но уже сейчас в сеть слили промо-материалы, посвященные им. Именно они и позволили увидеть, что придут смартфоны к своим покупателям в более тонкой коробке. А необходимая миниатюрность достигнута за счет изъятия из комплекта поставки наушников и блока питания.

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Такие дела. Интересно, будут среди поклонников Samsung те, кто возмутится поведением компании и начнут требовать от нее нормальных зарядников в комплекте с весьма недешевыми смартфонами.

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Источник: winfuture