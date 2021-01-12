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Анонс Exynos 2100: ставка на мощные ядра ARM и 5G

12.01.2021 474 0

Samsung представила чип Exynos 2100 для своих флагманов 2021 года

Чип Exynos 2100, который станет аппаратной основой будущих флагманов Samsung, представлен официально. Две ключевые особенности процессора — отказ от кастомных ядер в пользу архитектуры ARM и применение 5-нанометрового техпроцесса. И в качестве «вишенки на торте» — суперядро Cortex-X1, и это второй после Snapdragon 888 чип с новым ядром.

 

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Анонс Exynos 2100: ставка на мощные ядра ARM и 5G – фото 1

 

В состав Exynos 2100 входят восемь процессорных ядер по схеме «1+3+4»: 1хCortex-X1 с пиковой частотой 2,9 ГГц, 3хCortex-A78 и 4хCortex-A55. Компания декларирует, что переход на рельсы 5-нм технологии позволили увеличить производительность на 10% и энергоэффективность — на 20%. Среди прочего заявлено о 30% приросте вычислительной мощности на фоне предшественников.

 

Анонс Exynos 2100: ставка на мощные ядра ARM и 5G – фото 2

 

За обработку графики в Exynos 2100 отвечает видеоускоритель Mali-G78, который обеспечивает прирост производительности на 40% по сравнению с графическим чипом в Exynos 990. Новый чип предлагает поддержку оперативной памяти LPDDR5, флеш-накопителя UFS 3.1, камер до 200 Мп и в смартфоне можно предложить до 6 отдельных датчиков, где данные 4 из них могут обрабатываться одновременно. В активе Exynos 2100 новый 5G-модем и трехъядерный нейронный движок.

 

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Анонс Exynos 2100: ставка на мощные ядра ARM и 5G – фото 3

 

Как проявит себя Exynos 2100 на практике, узнаем уже достаточно скоро, ведь анонс серии Galaxy S21 состоится уже через два дня. Постараемся заполучить флагман с Exynos 2100, чтобы точно оценить мощь нового чипа. Характеристики выглядят многообещающими и на уровне Snapdragon 888, но к графике, как всегда, могут быть главные вопросы.

 

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Источник: samsung

Exynos 2100
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.01.2021

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Анонс Exynos 2100: ставка на мощные ядра ARM и 5G