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В преддверии новогодних праздником мы продолжаем делиться с вами интересными новинками, которые появятся в продаже в начале следующего года. Быстроразвивающийся бренд OSCAL поделился информацией о будущем планшете Pad 10. Ожидается, что это будет доступное устройство с отличными параметрами.

Характеристики недорого планшета OSCAL Pad 10

По предположениям, Oscal Pad 10 получит 10,1-дюймовый экран разрешением 1920х1200 пикселей. Заявлена технология Google Widevine L1 для потоковой передачи видео в качестве 1080p на сервисах Netflix, Amazon Prime, Hulu.

Толщина Oscal Pad 10 составит всего 8.9 мм. Устройство будет предлагаться в цветовых вариантах Mint Green (темно-серый), Moonlight Silver (светло-серый) и Diamond Grey (бирюзовый).

В виде процессора выступит восьмиядерный UNISOC T606 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Также можно добавить еще 6 ГБ виртуальной оперативной памяти и установить карту microSD объемом до 1 ТБ. Планшет будет работать на базе фирменной прошивки Doke OS _P V3.0 с Android 12.

Основная камера получит 13-мегапиксельный сенсор Sony IMX319, а фронтальная – 8-мегапиксельный Samsung 5K4H7. Благодаря режиму ПК планшет Oscal Pad 10 будет без проблем синхронизироваться с беспроводной мышей и клавиатурой. Динамики Smart-K Dual Box Speakers обеспечат качественный и громкий стереозвук.

Емкость аккумулятора Oscal Pad 10 составит 6580 мАч. Одного заряда хватит до двух дней автономной работы. Из дополнительных характеристик еще хочется отметить навигацию 4-в-1, поддержку режима Dual 4G и разблокировку экрана.

Мировая премьера Oscal Pad 10 должна состояться с 9 по 13 января 2023 года. Акционная стоимость планшета составит 129,99 долларов. Обычная цена – 259,99 долларов. То есть, во время премьеры есть отличная возможность приобрести Oscal Pad 10 со скидкой 50%. Не упустите такой шанс сэкономить. Для просмотра товара и оформления заказа переходите по ссылке.

Друзья, также хотим поздравить вас с наступающими праздниками! Желаем всем мирного неба над головой и как можно больше интересных гаджетов по доступным ценам:) Спасибо каждому, кто читал наш сайт в течение этого непростого года. Встретимся с вами уже в 2023 году!